Глава СК поручил возбудить дело после потасовки 40 мигрантов с тремя учениками

В школе в Новой Москве произошла потасовка с участием 40 мигрантов и тремя учеников.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения учеников московской школы толпой мигрантов, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.