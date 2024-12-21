Глава СК поручил возбудить дело после потасовки 40 мигрантов с тремя учениками

В школе в Новой Москве произошла потасовка с участием 40 мигрантов и тремя учеников.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения учеников московской школы толпой мигрантов, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
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