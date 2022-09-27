Закон, порядок, государство

680 подписчиков

При помощи спецовок и лопат уссурийские студенты повторили известные картины

При помощи спецовок и лопат уссурийские студенты повторили известные картины

В этом году в России появился новый праздник — День среднего профессионального образования. Инициирован он указом президента, а Минпросвещения страны учредило ряд активностей, приуроченных к новому празднику.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх