University Research Portal: мужчины ощущают меньше боли, если их лечит женщина

Пациенты-мужчины испытывают менее сильную боль, если лечащим врачом является женщина. Это выяснили специалисты из Лундского университета в Швеции, результаты их исследований опубликовали в Lund University Research Portal.
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