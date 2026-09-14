Лавров удивил журналиста силой, отодвинув его на саммите БРИКС

Курьёзный, но показательный эпизод произошёл на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, пробираясь через плотную толпу прессы перед церемонией с участием президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, отодвинул оказавшегося на пути корреспондента Павла Зарубина.
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