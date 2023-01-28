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Эдуард Латыпов: «На последних кругах не хватило энергетики, почему-то резко закончились силы. Старался экономиться перед стрельбой стоя, не справился»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

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