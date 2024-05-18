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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина о двухнедельных турнирах: «Такое количество длинных турниров немного утомляет»

Касаткина о двухнедельных турнирах: «Такое количество длинных турниров немного утомляет»

Россиянка уступила в третьем круге Наоми Осаке – 3:6, 3:6. В Мадриде Касаткина дошла до 1/8 финала. «Чувствовала себя морально тяжело, как небольшой спад.

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