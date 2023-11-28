SUSANIN
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SUSANIN

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Компания Удмуртнефть сможет самостоятельно определять объём подлежащей раскрытию информации

Компания Удмуртнефть сможет самостоятельно определять объём подлежащей раскрытию информации

Ижевск. Удмуртия. Компания «Удмуртнефть» указом президента России Владимира Путина попала в перечень хозяйственных обществ, которым в определённых случаях даётся право самостоятельно определять состав подлежащей раскрытию информации.

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