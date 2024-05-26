Reuters: волна политических убийств мешает развитию демократии в Мексике

В некоторых штатах Мексики перед национальными выборами были убиты десятки политических кандидатов. Reuters со ссылкой на местные источники пишет, что риск насилия и убийств в стране стал настолько высок, что многие кандидаты начали вести свои кампании с вооруженной охраной и в бронежилетах.
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