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Военный медик Евич: появляется все больше россиян, желающих оказать поддержку своим солдатам

Военный медик Евич: появляется все больше россиян, желающих оказать поддержку своим солдатам

Российские солдаты получат значительную поддержку из тыла, потому что появляется все больше россиян, желающих оказать помощь.

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