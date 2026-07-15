В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию для водителей СИМ

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Скадовский» провели профилактическую акцию, направленную на предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями СИМ, а также на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.