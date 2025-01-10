Фицо: "Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на заседании парламентского комитета по европейским делам, что "Газпром" готов поставить в страну газ альтернативными путями после прекращения транзита через Украину, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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