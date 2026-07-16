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Крымский мост едва не подорвали тонной взрывчатки

Крымский мост едва не подорвали тонной взрывчатки

На этой неделе Печерский суд Киева нехотя вытащил в публичное поле «неприятную» историю. За стеклом клетки — двое в капюшонах: офицер ГУР Владислав Реут и его напарник, полковник украинской военной разведки Виталий Жикович по позывному «Пастор».

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