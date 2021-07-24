Российские баскетболистки на Олимпиаде одержали две победы за один день!

Женская сборная России по баскетболу 3х3 в первый день олимпийского турнира одержала две победы. Вначале в очень упорном поединке были повержены хозяйки Олимпиады японки – 21:18 (победу нашей команде принес последний бросок), а затем уже с меньшим напряжением оказалась обыграна сборная Китая – 19:9.
Популярные статьи
- После двухчасового поединка на жаре журналист решил выяснить у Даниила Медведева, не мошенник ли он – грянул скандал
- Россия поймала кураж и держит уровень лидеров! ТОКИО-2020. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ. После 4-х дней
- Еще одна медаль России: российский дзюдоист Ильясов победил грузина Липартелиани в бронзовой схватке
Свежие комментарии