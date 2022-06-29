Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ

Также армейская авиация Западного военного округа выполняет задачи по сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиаподдержке подразделений.

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