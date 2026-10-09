Ученые ЮУрГУ в 4 раза повысили точность посадки самолетов

Специалисты ЮУрГУ создали алгоритм, который рассчитывает оптимальные точки размещения наземных псевдоспутников и высоту вышек в зоне аэродрома, учитывая рельеф и посадочную траекторию; точность определения высоты самолета при заходе на посадку может возрасти более чем в четыре раза — коэффициент вертикальной составляющей геометрического фактора снижается с 2,5 до 0,6.