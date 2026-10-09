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Царьград

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Ученые ЮУрГУ в 4 раза повысили точность посадки самолетов

Ученые ЮУрГУ в 4 раза повысили точность посадки самолетов

Специалисты ЮУрГУ создали алгоритм, который рассчитывает оптимальные точки размещения наземных псевдоспутников и высоту вышек в зоне аэродрома, учитывая рельеф и посадочную траекторию; точность определения высоты самолета при заходе на посадку может возрасти более чем в четыре раза — коэффициент вертикальной составляющей геометрического фактора снижается с 2,5 до 0,6.

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