Ученые ЮУрГУ в 4 раза повысили точность посадки самолетов

Специалисты ЮУрГУ создали алгоритм, который рассчитывает оптимальные точки размещения наземных псевдоспутников и высоту вышек в зоне аэродрома, учитывая рельеф и посадочную траекторию; точность определения высоты самолета при заходе на посадку может возрасти более чем в четыре раза — коэффициент вертикальной составляющей геометрического фактора снижается с 2,5 до 0,6.
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