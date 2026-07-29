Фиктивная постановка на учет мигрантов обернулась для жительницы Ямала штрафом

Суд в Ноябрьске вынес приговор по делу о незаконной постановке семи иностранцев на учет. Теперь северянка обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Ноябрьского городского суда в группе «ВКонтакте».
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