Фиктивная постановка на учет мигрантов обернулась для жительницы Ямала штрафом

Суд в Ноябрьске вынес приговор по делу о незаконной постановке семи иностранцев на учет. Теперь северянка обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Ноябрьского городского суда в группе «ВКонтакте».