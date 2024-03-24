"Черная дыра" Украина уже засосала США. Но у них еще есть шанс выбраться

Владимир Самборский

Все вроде бы правильно. Не понял про смену генералов за просчеты при начале СВО. Все начальство МО и Генштаба на местах. Модернизация боевых действий за 2 года не очень продвинулась. Старания ЧВК "Вагнер" очень медленно осваиваются,К сожалению. Главное - идет уничтожение на поле боя славян с одной (больше) и другой стороны. Это самая главная беда СВО! Моя мечта - увидеть бы подобные "разборки" между Англией и Штатами...