5,1K прочитали Запад не готов к большой войне с Россией, пишет GN. Ошибочно рассчитывая на слабость Москвы, Вашингтон настолько глубоко увяз в конфликте на Украине, что "отступить с честью" будет трудно.
"Черная дыра" Украина уже засосала США. Но у них еще есть шанс выбраться
Комментарии
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Владимир Самборский
Все вроде бы правильно. Не понял про смену генералов за просчеты при начале СВО. Все начальство МО и Генштаба на местах. Модернизация боевых действий за 2 года не очень продвинулась. Старания ЧВК "Вагнер" очень медленно осваиваются,К сожалению. Главное - идет уничтожение на поле боя славян с одной (больше) и другой стороны. Это самая главная беда СВО! Моя мечта - увидеть бы подобные "разборки" между Англией и Штатами...
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