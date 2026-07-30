Институционально-ориентированный стейблкоин OUSD впервые будет запущен на блокчейне Ethereum

Новый институционально-ориентированный стейблкоин OpenUSD (OUSD) должен дебютировать на блокчейне Ethereum при поддержке консорциума из более чем 140 компаний, включая Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, и Б.
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