Два украинских БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями

Об этом сообщили в Минобороны РФ В период с 6:00 до 8:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей.
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