Российские ученые собираются запустить новые исследования в области фотоэлектроники и фотосенсорики

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Соглашение о совместных разработках 29 марта подписали Государственный научный центр РФ НПО «Орион» (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) и Московский физико-технический институт (МФТИ) на международной выставке «Фотоника.
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