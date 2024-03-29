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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Российские ученые собираются запустить новые исследования в области фотоэлектроники и фотосенсорики

Российские ученые собираются запустить новые исследования в области фотоэлектроники и фотосенсорики

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Соглашение о совместных разработках 29 марта подписали Государственный научный центр РФ НПО «Орион» (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) и Московский физико-технический институт (МФТИ) на международной выставке «Фотоника.

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