Желающий стать лидером Украины Залужный дал оценку нынешнему состоянию НАТО

У бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании возникло к НАТО «много вопросов». Залужный подтвердил, что он по-прежнему сторонник этого альянса, но признал, что Россия нашла противодействие почти всему оружию хваленого военного блока.