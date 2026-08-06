Желающий стать лидером Украины Залужный дал оценку нынешнему состоянию НАТО

У бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании возникло к НАТО «много вопросов». Залужный подтвердил, что он по-прежнему сторонник этого альянса, но признал, что Россия нашла противодействие почти всему оружию хваленого военного блока.
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