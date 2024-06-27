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Кенни Эткинсон подпишет 5-летний контракт с «Кливлендом»

Специалист подпишет 5-летнее соглашение. Эткинсон сменит Джей Би Бикерстаффа на должности главного тренера «Кливленда».

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