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Зеленский заявил, что в Киеве продолжат работу по запрету въезда на Украину для россиян

Зеленский заявил, что в Киеве продолжат работу по запрету въезда на Украину для россиян

Владимир Зеленский, комментируя в субботу петицию с призывом запретить гражданам России въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что киевские власти будут "продолжать соответствующую работу".

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