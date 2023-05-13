РФС обсуждает с ФИФА тему односторонней приостановки контрактов легионерами

РФС против того, чтобы легионеры могли приостанавливать контракты с российскими клубами. «РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по широкому спектру вопросов, касающихся возвращения нашего футбола на международную арену.
РФС против того, чтобы легионеры могли приостанавливать контракты с российскими клубами. «РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по широкому спектру вопросов, касающихся возвращения нашего футбола на международную арену.
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