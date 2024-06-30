Фильм о царевне Софье представил самый молодой участник кинофестиваля «Антарес»

Кинофестиваль «Антарес» в Сочи завершился 30 июня. Из тысячи заявок отобрали 18 фильмов, среди которых был «Первая на русском троне» от молодого режиссера, Андрея Арчакова, которому в день закрытия фестиваля исполнилось 18 лет, сообщает «Российская газета».