Десять китайских автобрендов могут уйти из России в 2025

До десяти китайских автобрендов могут покинуть Россию до конца года из-за низкой активности потребителей, избытка предложения и высокой конкуренции, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на мнения дилеров и экспертов.
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