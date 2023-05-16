Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова выступила на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов и рассказала об уникальном опыте Росприроднадзора, Союза зоопарков и аквариумов России и Московского зоопарка в проведении уникального обучающего мероприятия по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем.
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