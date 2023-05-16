Аргументы недели

98 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Кинжал" был пущен бомбардировщиком, его взлёт фиксируется. Ракету "укропатриот" не видел, но стреляли на всякий случ...Марков: перед гиб...
  • Юрий Высоцкий
    Хитрая была эта ГАДИНА. -- В крови людской по самые ушиЗаберите Чубайса ...
  • Anlrey Boracow
    Заберите Чубайса ...

Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

Глава Росприроднадзора выступила на конференции ЕАРАЗА

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова выступила на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов и рассказала об уникальном опыте Росприроднадзора, Союза зоопарков и аквариумов России и Московского зоопарка в проведении уникального обучающего мероприятия по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх