Апрельская зима

Erid: 2VfnxwEKg4x Погода уже который год преподносит нам, дачникам, неприятные сюрпризы. После совсем не мартовских высоких температур, во время которых растения проснулись от зимней спячки и вошли в период вегетации, температура резко опустилась ниже нуля, и повалил снегопад.
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