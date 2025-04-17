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Апрельская зима

Апрельская зима

 Erid: 2VfnxwEKg4x Погода уже который год преподносит нам, дачникам, неприятные сюрпризы. После совсем не мартовских высоких температур, во время которых растения проснулись от зимней спячки и вошли в период вегетации, температура резко опустилась ниже нуля, и повалил снегопад.

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