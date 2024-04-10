ВСУ прибедняются в живой силе, чтобы выбить деньги у западных хозяев

10 апреля Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение законопроекта о мобилизации. И потому украинские и западные СМИ начали всё чаще цитировать командующего Сухопутными войсками ВСУ, который назвал враждебность к ТЦК в соцсетях российской пропагандой и призвал не уклоняться от мобилизации.