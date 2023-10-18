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Армия России отразила массированный удар по Крыму, Белгородской и Курской областям

Армия России отразила массированный удар по Крыму, Белгородской и Курской областям

Армия России отразила массированный удар по Крыму, Белгородской и Курской областям. Ночью силами ПВО над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря уничтожены 28 украинских беспилотников самолётного типа.

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