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Джулиус Рэндл: «Левши проходят только влево? То же самое могу сказать о правшах»

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл забавно отреагировал на вопрос о его доминирующей левой руке. «Всегда говорят, что левши умеют проходить только влево.

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