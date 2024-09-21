Военный эксперт Дэниел Дэвис проинформировал о том, что американские власти регулярно предпринимают шаги, которые способны увеличить накал бушующего на украинской территории противостояния, сделав его ядерным.
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