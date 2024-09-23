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Китай

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Си Цзиньпин поздравил китайских крестьян с наступающим Праздником урожая

Пекин, 21 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин от имени ЦК КПК в преддверии 7-го по счету Праздника урожая китайских крестьян поздравил и передал искренний привет широким слоям крестьян страны и всем тем, кто занимается работой в области сельского хозяйства, села и крестьянства.

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