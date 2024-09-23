Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин поздравил жителей сельских районов страны с наступающим Праздником урожая китайских крестьян

Пекин, 22 сентября /Синьхуа/ -- В преддверии 7-го по счету Праздника урожая китайских крестьян генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин от имени ЦК КПК поздравил и передал искренний привет обширным слоям фермеров страны и товарищам, занимающимся работой в области сельского хозяйства, села и крестьянства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх