Си Цзиньпин поздравил жителей сельских районов страны с наступающим Праздником урожая китайских крестьян

Пекин, 22 сентября /Синьхуа/ -- В преддверии 7-го по счету Праздника урожая китайских крестьян генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин от имени ЦК КПК поздравил и передал искренний привет обширным слоям фермеров страны и товарищам, занимающимся работой в области сельского хозяйства, села и крестьянства.