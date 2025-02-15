Телетория бросила своих абонентов, Петронет спешит на помощь

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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Абоненты кабельного телевидения могут заключать договоры с компанией «Петронет»   В течение нескольких недель наша редакция получает много жалоб от абонентов кабельной сети компании «Телетория», у которых прервалось телевизионное вещание.

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