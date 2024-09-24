ЛЭТИ: создан всепогодный метод обнаружения разливов нефти в море

Сотрудники ЛЭТИ создали новый метод обнаружения разливов нефти в море при любых погодных условиях. Предложенный подход позволяет обеспечить большую дальность обнаружения нефтяного пятна по сравнению с аналогами и тем самым повысить скорость ликвидации разлива, рассказали "Газете.