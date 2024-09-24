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ЛЭТИ: создан всепогодный метод обнаружения разливов нефти в море

ЛЭТИ: создан всепогодный метод обнаружения разливов нефти в море

Сотрудники ЛЭТИ создали новый метод обнаружения разливов нефти в море при любых погодных условиях. Предложенный подход позволяет обеспечить большую дальность обнаружения нефтяного пятна по сравнению с аналогами и тем самым повысить скорость ликвидации разлива, рассказали "Газете.

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