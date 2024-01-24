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На что расходовать печень? Куриная, свиная, говяжья — всякая может стать гвоздем меню. Выбирай, что приготовишь уже завтра.

Есть у меня подозрения, что печень — это не такой уж и обычный субпродукт. Просто посудите, сколько всего из него можно приготовить: домашнюю колбасу, вкусную намазку с различными специями, пирожки, бефстроганов, печень под шубой и еще с десяток отличных домашних угощений.

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