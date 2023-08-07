«От реакции власти на эту омерзительную историю, будет зависеть очень многое». Как в Сети обсуждают избиение ветерана СВО в Забайкалье
В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края был жестоко избит участник специальной военной операции, потерявший на фронте ногу.
Комментарии
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в сесесере в пивбаре диалог: я служил в ДРА. мне пох .. я сидел
Да ровным счётом ничего этим подонкам не будет. Поскольку Российская власть слаба, любые треволнения ей не нужны. Каждый чиновник занят ТОЛЬКО своими личными заботами. И работать станет только из по палки - такова их рабская философия.
а ты шурик совсем ухуел, такое пишешь женщине, которая старше тебя в два раза.
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