«От реакции власти на эту омерзительную историю, будет зависеть очень многое». Как в Сети обсуждают избиение ветерана СВО в Забайкалье

в сесесере в пивбаре диалог: я служил в ДРА. мне пох .. я сидел

Вениамин Маркуц

Да ровным счётом ничего этим подонкам не будет. Поскольку Российская власть слаба, любые треволнения ей не нужны. Каждый чиновник занят ТОЛЬКО своими личными заботами. И работать станет только из по палки - такова их рабская философия.