В России будут выращивать землянику с помощью нейросетей

Среди функций разработки — способность оценивать спелость ягод и выявление болезней В России ученые ТюмГУ разработали нейросетевую систему компьютерного зрения для повышения урожайности садовой земляники, пишет РИА Новости.
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