В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении иногороднего жителя, подозреваемого в совершении серии мошенничеств

В производстве следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия находится уголовное дело в отношении 38-летнего иногороднего жителя, подозреваемого в совершении серии мошенничеств с использованием IT-технологий.
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