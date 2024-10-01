Израиль сообщил о возобновлении ударов по Бейруту

Израиль возобновил удары по Бейруту. Об этом заявили в пресс-службе армии страны, передает ТАСС. Сообщается, что израильские военные в настоящий момент обстреливают «террористические цели» ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.
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