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Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке

XI Восточный экономический форум (ВЭФ) начал работу во Владивостоке на острове Русский во вторник, 1 сентября.

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