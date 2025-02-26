С мотострелками ЮВО в Ростовской области проведено боевое слаживание в составе взводов

В ходе боевых стрельб личный состав выполняет задачи по поражению мишеней, имитирующих танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели.
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