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Берлинский государственный балет представил премьеру «Бовари/Bovary»

Берлинский государственный балет представил премьеру «Бовари/Bovary»

Балет «Бовари» поставлен по мотивам одноименного романа Гюстава Флобера. Скандально известное произведение ярчайший образец реализма в литературе и мировым сообществом признано одним из величайших романов всех времен.

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