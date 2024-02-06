Берлинский государственный балет представил премьеру «Бовари/Bovary»

Балет «Бовари» поставлен по мотивам одноименного романа Гюстава Флобера. Скандально известное произведение ярчайший образец реализма в литературе и мировым сообществом признано одним из величайших романов всех времен.
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