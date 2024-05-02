НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кендрик Перкинс: «Пол Джордж и Джеймс Харден – самые непредсказуемые игроки в лиге»

Две звезды «Клипперс» вместе набрали 22 очка и уступили «Далласу» со счетом 93:123 (2-3). На счету форварда Пола Джорджа 15 очков, 11 подборов и 4 передачи при 4 из 13 с игры, 2 из 6 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх