Лето 2025: как аномально теплая зима повлияет на садоводство — советы экспертов Юлия ЧелкановаС приближением лета 2025 года садоводы и агрономы с тревогой и надеждой смотрят на прогнозы погоды, особенно после аномально теплой зимы, которая уже успела изменить привычные климатические условия.
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