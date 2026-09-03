Звезде "Улиц разбитых фонарей" Юрию Кузнецову исполнилось 80 лет

Актер Юрий Кузнецов на съемочной площадке фильма «Литейный, 4» в Выборге, 2007 год © Natalya Loginova/Global Look Press 3 сентября народному артисту России Юрию Кузнецову исполняется 80 лет.
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