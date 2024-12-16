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РИА: ВС России захватили в Курахово средства связи и топографическую карту ВСУ

РИА: ВС России захватили в Курахово средства связи и топографическую карту ВСУ

Средства связи и топографическая карта Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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