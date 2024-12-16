РИА: ВС России захватили в Курахово средства связи и топографическую карту ВСУ

Средства связи и топографическая карта Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии