Представители Общественного совета при ОМВД России по Миллеровскому району проверили работу дежурной части, а также соблюдение порядка содержания задержанных лиц

Общественный совет при ОМВД России по Миллеровскому району в целях контроля за соблюдением прав и свобод граждан, задержанных за различные правонарушения, совместно с представителями органов внутренних дел посетили дежурную часть… Показать полностью.
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