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Российские силы освободили Новокалиново в ДНР

Российские силы освободили Новокалиново в ДНР

Российские силы освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны страны. Так, подразделениями группировки войск «Центр» было нанесено поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ, также было отражено 48 контратак противника.

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