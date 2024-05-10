Российские силы освободили Новокалиново в ДНР

Российские силы освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны страны. Так, подразделениями группировки войск «Центр» было нанесено поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ, также было отражено 48 контратак противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии